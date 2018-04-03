В Закарпатской области зафиксировали 94 случая кори за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, передает

"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случаев кори, что на 20% меньше чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет – 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11 % (с 31 до 10 случаев)", – передают в пресс-службе.

По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктории Тимчик, больше только случаев кори зарегистрировано в возрастных группах 1-4 года и у детей до 1 года.

При этом, по оперативным данным, из 94 заболевших не имеют прививок против кори 83%. Медицинская помощь в условиях стационара получают 78 человек (83% заболевших), между них – 70 детей до 17 лет и 8 взрослых.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. нас.), в т.ч. 1306 между детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всем административным территориям области, однако высокие показатели в Ужгородском, Тячевском, Межгорском, Мукачевском районах и г. Ужгород", – говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области зарегистрировали ряд случаев заболевания корью военнослужащих одной из частей Нацгвардии Украины.

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