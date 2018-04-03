Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

В марте Евростат обнародовал результаты исследования, показавшие разницу в оплате труда женщин и мужчин. Анализ проводили на основе данных за 2016 год. Так, по данным Евростата, женщинам в ЕС платят в среднем на 16 процентов меньше, чем мужчинам. В разных государствах этот разрыв варьируется от пяти процентов (Румыния, Италия) до 25 процентов (Эстония).

В Испании разница составляет чуть более 14 процентов. Кстати, это государство эксперты внесли в группу стран Евросоюза, в которых зимой 2018 года был зафиксирован высокий уровень безработицы — 16,3 процента. А в Греции — самый высокий — почти 21 процент.

О том, как иностранные граждане устраиваются на работу в Испании, «ФАКТАМ» рассказала Анна Сапена, кандидат экономических наук, преподававшая в Национальной металлургической академии (Днепр) и одно время возглавлявшая в этом вузе совет молодых ученых.

— По роду деятельности я часто бывала в зарубежных командировках, а несколько лет назад попала на стажировку в политехнический университет в Валенсии, — рассказывает Анна. — Там познакомилась с будущим мужем Оскаром и уже три года живу в Испании.

К стажировке готовилась долго, практически год. Когда мне предложили поучаствовать в проекте, поняла: то, что изучают и исследуют у нас и в испанских вузах, разнится как небо и земля. К сожалению, мы пока далеки от европейских инноваций и знаний. Да и системы преподавания очень разные.

— В чем это выражается?

— К примеру, в Испании к преподавателю обращаются на «ты» и по имени — даже если профессору 60, а студенту — 17 лет. «Вы» говорят только обращаясь к высшему руководству страны и очень пожилым людям. Супруг часто жалуется, что когда иностранные коллеги обращаются к нему на «вы», то он чувствует себя то ли царственной особой, то ли 90-летним старцем.

Мой хороший знакомый, 55-летний декан факультета из Германии, рассказывал, что в их в вузах аналогичная ситуацию. Он, делясь впечатлениями от командировок в Украину, говорил: «Когда у вас учитель, особенно профессор, заходит в класс, то чувствуется, как в аудитории понижается „градус“!». А здесь не так — учитель не пуп земли, а просто модератор, руководитель, ведущий направление.

Хотя, учитывая мой опыт преподавания в Украине, скажу, что последние годы украинские студенты начали сильно меняться. Изменилось их отношение к учебе и преподавателю. Ведь они понимают, что практически любую информацию сейчас можно найти в интернете, и преподаватель как источник знания уже не является истиной в последней инстанции. Он должен быть человеком, который направляет, обучает креативности, умению мыслить в команде, ставит задачи. А еще в Испании существует специальный кодекс — закон о преподавательской свободе, который в вузах подписывают вместе с трудовым контрактом.

— И что он регламентирует?

— Академическую свободу, право преподавания в сфере высшего образования без ограничений «установленными доктринами». Кодекс провозглашает свободу проведения исследований и публикации их результатов, выражения своего мнения об учреждении или системе, в которой вы работаете, свободу от институциональной цензуры. Здесь преподаватели, организуя образовательный процесс, не обязаны «встраиваться» в какие-то определенные рамки. С другой стороны, методику преподавания оценивают сами студенты, а рейтинг преподавателя влияет на его зарплату.

— То есть оценка студента влияет на зарплату преподавателя?

— В том числе. В конце каждого семестра студенты заполняют анкету, выставляя баллы преподавателю (за теорию и практические занятия отдельно): высокие, средние, низкие… Если длительное время баллы будут низкими, руководство вуза обратит внимание на такого сотрудника. Кстати, студенческие рейтинги учитываются и при продвижении по карьерной лестнице. В общем, на зарплату влияют несколько показателей, в том числе и время, затраченное на научную работу.

— Сложно ли иностранцу устроиться преподавателем в испанский вуз?

— Очень сложно. Начнем с того, что здесь берут на работу в первую очередь своих преподавателей и профессоров. В 99 случаях из 100 люди, достигшие пенсионного возраста (в Испании — 65 лет), уходят с работы, освобождая место в «очереди» и позволяя коллегам продвигаться по служебной лестнице. Чтобы иностранца приняли в вуз, он должен не только отлично владеть языком, но и пройти массу бюрократических согласований, подтверждений документов…

Так что я сейчас занимаюсь дистанционным преподаванием — учу молодых людей из разных стран английскому, украинскому и русскому языкам. Мои студенты живут по всему миру: есть ученики из Австралии, Америки, практически из всех европейских стран, а также Африки, Японии, Перу, Чили…

— Честно говоря, мне в Испании интересно не столько работать в университете, сколько развивать украинско-испанские связи, — продолжает Анна. — Здесь очень большая украинская диаспора, но и местным жителям нравится наша культура, они немало знают об Украине. Валенсийцы чем-то похожи на нас: семьи большие, а люди дружелюбные, компанейские и открытые.

Так возникла идея создать творческий проект — написать книгу в стиле фэнтези для детей 8−12 лет, которая была бы интересна и испанцам, и выходцам из Украины. Мы с мужем вместе работали над большинством иллюстраций к книге. Хотим издать ее на двух языках — украинском и испанском.

Трудились над проектом два года, привлекли команду художников, испанистов из Украины. Муж потом корректировал испанскую версию. Ведь нужно быть носителем языка, чтобы точно перевести сочную украинскую фразу. Например,"хай йому грець".

В первую очередь хотим напечатать книгу в Украине и часть тиража передать в библиотеки. Для этого разместили соответствующую информацию на краудфандинговой платформе «Спільнокошт» и теперь собираем деньги для издания книги «Пригоди маленького Нуві: незнаний світ» (https://biggggidea.com/project/kniga-prigodi-malenkogo-nuvi-neznanij-svit/). Собственно, никаких денег мы и не увидим — договор заключен с неприбыльной организацией, которая в рамках контракта направит средства издательству. К сожалению, в Украине пока немногие люди доверяют таким платформам. В Испании ситуация совсем иная: собранные деньги зачисляются на банковскую карточку и за них не нужно отчитываться. Главное — завершить проект и отправить книги людям, принявшим участие в сборе средств.

Хотя, конечно, я не идеализирую Испанию, здесь тоже есть и проблемы, и кризис. Но люди имеют возможность нормально жить. Кстати, у преподавателей очень хорошая социальная страховка. Начиная с определенной позиции в иерархической системе, они могут выбирать между частной и государственной медициной. И даже чередовать: например, в этом году я выбираю частную, на следующий год — государственную, а затем опять частную медицину. Но самое интересное, что государственная здесь гораздо лучше.

— Серьезно?

— Да, именно так! Частники — это в основном узкие специалисты: стоматолог, ЛОР, психолог… Государственные же клиники оснащены всем необходимым оборудованием. И за визит к врачу не нужно доплачивать: с тебя взяли налог, и ты спишь спокойно. Есть, правда, одно «но» — в государственных учреждениях огромные очереди. Бывает так, что визита к врачу нужно ждать по полгода! Естественно, я не имею в виду экстренную помощь, скажем, при переломе.

Здесь человек даже с высокой температурой должен идти в поликлинику и сидеть в очереди — скорая помощь приезжает домой лишь в экстренных случаях. И маленькие детки с температурой 38−39 тоже вынуждены ждать приема. Это, конечно же, большой минус.

— Почему у преподавателей такие привилегии со страховками?

— Начиная с определенной позиции (аналогичной украинскому доценту), учитель начинает работать на государство — становится независимым от бюджета вуза (зарплату ему начисляет государство) и попадает в ранг госслужащего. Эти позиции лучше защищены — в случае кризиса первым сократят преподавателя-контрактника, а не государственного служащего.

Уровень жизни тут довольно высокий. Большинство граждан Испании (процентов 80) имеют квартиру (пусть даже в ипотеке) и машину, могут себе позволить поехать на отдых за границу. Да и билеты на самолет стоят гораздо дешевле. Если перелет из Днепра в Киев обойдется в 100 евро, то в Испании за эту сумму можно слетать на Канарские острова.

И зарплаты, конечно же, выше. К примеру, профессор вуза зарабатывает порядка 2600 евро в месяц плюс доплаты за выслугу лет, педагогический и научный стаж. Заработная плата в высших учебных заведениях, естественно, зависит от должности: ректор получает больше, чем декан или просто профессор.

— А уровень цен?

— Цены на овощи и фрукты (особенно местные) ниже, чем в Украине. Так, выращенные в Испании мандарины стоят около 1 евро, яблоки, огурцы, помидоры 1−1,5 евро. Бананы — евро за килограмм, орехи, сухофрукты — 2 -2,5 евро. Хлеб — до евро. К примеру, зимой в Украине привозная клубника обойдется в 300 гривен за килограмм, тогда как здесь — 4 евро.

Килограмм курятины в Испании стоит около 4,5 евро. Базовые продукты (картошка, молоко, хлебобулочные изделия) обойдутся до полутора евро за килограмм (литр). В целом цены, вероятно, и несколько выше украинских, но если сопоставить доходы и затраты на еду, разница значительна.

По данным испанского Министерства труда и социальной защиты, официальная минимальная зарплата в Испании сейчас составляет 825,65 евро в месяц. А согласно информации статистиков, средняя заработная плата достигает почти 1830 евро в месяц (до уплаты налогов).

Налоги в Испании взимают по прогрессивной шкале налоговых ставок, которые зависят от размера заработной платы. Подоходный налог — RPF (Impuesto sobre la Rentade las Personas Físicas) — платят все физлица. Правда, его размер варьируется в зависимости от получаемого дохода.

Так, при годовом доходе до 12,450 тысячи евро, ставка составляет 19 процентов, до 20 тысяч евро — уже 24 процента. Те, кто получают до 60 тысяч евро в год, платят 37 процентов, а свыше 60 тысяч — уже 45 процентов.