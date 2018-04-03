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В Киеве сгорели пять автомобилей
03.04.2018 09:22
Предположительно, огонь на машины распространился с загоревшегося мусорного бака.   | Сгорели пять машин Скриншот: 112 Украина / Facebook Причина возгорания неизвестна. Предположительно, сначала загорелся мусорный бак, а затем огонь перекинулся на автомобили.Некоторые из очевидцев предположили, что поджог был умышленным.Владельцы автомобилей, припаркованных возле сгоревших, забираю свои машины, опасаясь, что ситуация повторится, отмечает телеканал.В результате пожара никто не пострадал.ВИДЕОВидео: 112 Украина / Facebook

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