Предположительно, огонь на машины распространился с загоревшегося
мусорного бака. | Сгорели пять машин Скриншот: 112 Украина /
Facebook Причина возгорания неизвестна. Предположительно, сначала
загорелся мусорный бак, а затем огонь перекинулся на
автомобили.Некоторые из очевидцев предположили, что поджог был
умышленным.Владельцы автомобилей, припаркованных возле сгоревших,
забираю свои машины, опасаясь, что ситуация повторится, отмечает
телеканал.В результате пожара никто не
пострадал.ВИДЕОВидео: 112 Украина / Facebook
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