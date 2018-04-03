Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что законодательно следовало бы закрепить норму о том, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом он заявил в эфире программы " в деталях", передает со ссылкой на .

"Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал Рева.

Вместе с тем, он уточнил, что в настоящее время "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю, что это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 миллионов гривен было перечислено такими непутевыми родителями", - заявил министр.

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