Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, сообщается на сайте омбудсмена 25 июня.

«МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить мне доступ к украинским политзаключенных – гражданам Украины, содержащимся в РФ и оккупированном Крыму. Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, довольно противоречива: они голодают или же, наоборот, прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют», – сказано в заявлении Денисовой.

По ее словам, «российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке», в то время как адвокаты говорят обратное.

«Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клихом, Романом Сущенко… Требую от России безотлагательно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!» – заявила украинский омбудсмен.

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