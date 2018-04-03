Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

С 9.00 утра они собираются возле стадиона имени Лобановского в центре Киева.

Марш называется «За украинское будущее без олигархов».

Участники требуют принять антиолигархичные законы, которые подготовили политсилы.

«Мы заставим услышать волю нации и Кабинет министров, и Верховную Раду, и Администрацию президента. Мы дадим начало реализации антиолигархического пакета коренных преобразований: пошагового плана уничтожения олигархической системы и восстановления социальной и национальной справедливости в украинском государстве», — говорится в их совместном заявлении.

Акция запланирована на 10.00. По состоянию на 9.45 здесь находится до 2 тыс. человек. Имеют партийные флаги, национальные флаги. Слушают музыку из автомобиля и ждут руководство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира