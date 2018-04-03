Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвинив его в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России". Об этом сообщили в прес-службе российского ведомства.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. "в" ч.2 ст.141 УК РФ)", - сообщили в СК РФ.

Как сообщается, по данным следствия, "Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации".

Отмечается, что следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

Напомним, в 2015 году СК РФ открыл производства в отношении более 30 человек "за преступления в Украине". Среди участников преступлений тогда фигурировал ряд высокопоставленных чиновников и других влиятельных лиц, в частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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