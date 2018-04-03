Вероятно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили. Однако очевидцы настаивают, что это был умышленный поджог.

В Киеве сгорело пять автомобилей на парковке ЖК «София», информирует svodka.net.

Машины и несколько мусорных баков сгорело дотла, пишет dtp.kiev в Facebook.

Площадь возгорания составила 15 кв. м.

На месте пожар ликвидировало 12 спасателей и три единицы техники.

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По информации 112 канала, ЧП произошло примерно в 4 утра на улице Боголюбова.

Причина устанавливается.

Но некоторые утверждают, что видели, как пожар начался из мусорного контейнера.

Также утверждают, что видели, как ночью выходили владельцы автомобилей. Говорят, что видели хозяйку Nissan, которая сразу начала звонить в правоохранительные органы.

«Владельцы автомобилей, которые стоят у поврежденных машин, быстро забирают свои авто, потому что опасаются, что эта ситуация может повториться. Запах гари ощущается до сих пор. Некоторые машины до сих пор теплые», — отметила журналист телеканала.

В результате пожара никто не пострадал.

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