Спикер Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение комитету по вопросам предотвращения и противодействия коррупции собраться для рассмотрения отмены электронного декларирования для активистов прямо во время заседания Верховной Рады 3 апреля. Добродомов считает, что депутаты смогут проголосовать за отмену декларирования для активистов до обеда 3 апреля Фото: rada.gov.ua "Когда нужно, комитет собирается. Сегодня не хватило одного голоса представителя "Народного фронта", чтобы комитет начался. Но вы же понимаете, что это не просто так… Сейчас председатель Верховной Рады будет говорить: "Ну соберитесь хотя бы в зале", – сказал Соболев. https://www.facebook.com/samopomich.ua/videos/1816108221812133/ Как заявил в эфире "112 Украина" секретарь антикоррупционного комитета, внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, на заседание комитета не пришли представители "Народного фронта" и Оппозиционного блока. При этом он уточнил, что законопроект об отмене электронного декларирования есть в повестке дня сегодняшнего заседания Рады."Выход из ситуации – это в перерыве между 12.00 и 12.30 все же собраться вместе с председателем и с кворумом утвердить, а после 12.30 и до обеденного перерыва таки проголосовать", – добавил Добродомов.В ходе заседания Верховной Рады 3 апреля спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету провести заседание прямо во время выступлений народных депутатов, передает корреспондент "ГОРДОН".2 апреля из-за отсутствия кворума также не состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Во фракции Блока Петра Порошенко настаивают на безотлагательном рассмотрении законопроектов об отмене электронного декларирования для активистов.Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос рассмотрят в парламенте 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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