Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прибудет на допрос в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в качестве свидетеля по расследуемому департаментом фактовому уголовному производству.

"Я за должность не держусь. Заявление (на увольнение – ИФ) у меня подписано с декабря 2015 года. Абсолютно готов (уйти с должности – ИФ)", - сказал он журналистам перед входом в в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром.

Н.Холодницкий выразил недоумение тем, в рамках какого именно уголовного производства и на каком основании проводились негласные оперативно-розыскные мероприятия в отношении него.