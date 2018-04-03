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Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру
03.04.2018 09:30

Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру

Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прибудет на допрос в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в качестве свидетеля по расследуемому департаментом фактовому уголовному производству.

"Я за должность не держусь. Заявление (на увольнение – ИФ) у меня подписано с декабря 2015 года. Абсолютно готов (уйти с должности – ИФ)", - сказал он журналистам перед входом в в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром.

Н.Холодницкий выразил недоумение тем, в рамках какого именно уголовного производства и на каком основании проводились негласные оперативно-розыскные мероприятия в отношении него.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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