Известный историк Андрей Фурсов отвечает на вопросы и рассказывает о скрытых тенденциях современного мира. Какие два основных сценария будущего продвигают глобалисты, в чём их сходство, а в чём различие. Какие последствия будет иметь сращивание первого и второго контура власти в Европе и США. Сможет ли Путин использовать консолидацию общества для развития страны, что прежде только необходимо сделать.

Каковы причины неосоветизма российской молодёжи, почему растёт слава Сталина. Как эпоха водораздела 60х-70-х гг. 20-го века создала нынешний мир. В чём заключался феномен хиппи, какие социальные технологии были использованы. Почему 60-е - 70-е самые интересные в истории России прошлого века.

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