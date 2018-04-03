|В Испании перевернулся грузовик с цирковыми слонами: есть пострадавшие
|03.04.2018 09:32
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В Испании перевозивший цирковых слонов грузовик попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на юго-востоке страны. В результате автокатастрофы одно животное погибло, двое были травмированы. Об этом информирует ВВС.
Сообщается, что в городе Посо-Каньяда водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник.
Раненых животных пришлось убирать с проезжей части при помощи подъемного крана. В результате ДТП движение по трассе было заблокировано на протяжении двух с половиной часов.
По словам местных властей, за выжившими слонами будут ухаживать до полного выздоровления.
Как сообщал svodka.net ранее, в российском городе Таганрог водитель автомобиля сбил собаку, после чего несколько дней передвигался с телом животного, которое застряло в бампере.
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