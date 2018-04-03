В Испании перевозивший цирковых слонов грузовик попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на юго-востоке страны. В результате автокатастрофы одно животное погибло, двое были травмированы. Об этом информирует ВВС.

Сообщается, что в городе Посо-Каньяда водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник.

Раненых животных пришлось убирать с проезжей части при помощи подъемного крана. В результате ДТП движение по трассе было заблокировано на протяжении двух с половиной часов.

По словам местных властей, за выжившими слонами будут ухаживать до полного выздоровления.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

Как сообщал svodka.net ранее, в российском городе Таганрог водитель автомобиля сбил собаку, после чего несколько дней передвигался с телом животного, которое застряло в бампере.

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