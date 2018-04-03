Уже в 2019 году на Земле может наступить апокалипсис, в результате которого все живое на планете погибнет.

По словам ученых, произойти это может в результате столкновения Земли с астероидом, передает со ссылкой на .

При этом часть исследователей уверены, что Земля погибнет не в следующем году, а в 2036, когда планета максимально сблизится с космическим телом Апофис. Это, по заверениям некоторых ученых, может привести к уничтожению жизни на Голубой планете.

Но и это еще не все. Если Земле удастся пережить армагеддон и в этот раз, погибнуть планета может в 2135 году в результате падения астероида Бенну. Он давно беспокоит специалистов и этого инцидента планета может не пережить.

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