Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пробыл на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает

"Хочу выяснить, с какой целью меня вызывают. Поскольку формально написано "для отобрания образцов голоса", но моего голоса довольно и в публичном поле", - сообщил Холодницкий журналистам.

Также Холодницкий сообщил, что, по его данным, производство по нему зарегистрировано по статье "разглашение данных досудебного расследования".

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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