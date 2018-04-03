"Укрпродукт" ожидает 16,2 млн грн операционной прибыли за 2017 год

"Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель фасованного масла, плавленого сыра и кваса, ожидает по итогам 2017 года операционную прибыль в размере около 16,2 млн грн (GBP0,5 млн) по сравнению с операционным убытком примерно в 7,4 млн грн (GBP0,2 млн) по итогам 2016 года.

"В 2017 финансовом году группа планирует отчитаться о выросшей выручке (около 1 млрд грн, или GBP31 млн) и валовой рентабельности, которые внесли вклад в увеличение EBITDA и формирование положительного денежного потока", – говорится в сообщении "Укрпродукта" на Лондонской фондовой бирже во вторник.

В документе указывается, что группа ожидает рекордный показатель EBITDA, однако из-за негативного влияния курсовой разницы компания за 2017 год получит общий убыток.

Согласно релизу, к концу 2017 года "Укрпродукт" оценивал свои чистые обязательства в 429,0 млн грн со свободными денежными остатками в 18,7 млн грн. Однако после окончания финансового года финансовое положение группы улучшилось после нового кредитного соглашения на 65,0 млн грн Кредитвест Банком и последовавшего за ним погашения в полном объеме займа ОТП Банка.

"Укрпродукт" отмечает, что в 2017 году украинская экономика продемонстрировала обнадеживающий рост ВВП, а рост заработной платы привел к повышению потребительской уверенности, что улучшило торговые возможности группы внутри страны, несмотря на сохраняющуюся на рынке конкуренцию. Кроме того, ослабление гривни предоставило "Укрпродукту" дополнительные возможности для развития бизнеса на экспортных рынках, отмечается в сообщении.

Группа указывает, что в минувшем году увеличила продажи фирменных продуктов в ключевых для нее сегментах упакованного масла и плавленых сыров, а также удвоила экспортную выручку, прежде только в результате увеличения продаж упакованного масла.

"Укрпродукт" также нарастил продажи кваса за счет вывода новых продуктов.

В релизе указывается, что продажи private label были ниже в 2017 году, поскольку компания ставила целью рост рентабельности.

Компания отмечает, что с ростом продаж масла она также вынужденно увеличила продажи попутно производимого сухого молока, несмотря на его убыточность, однако в целом глобальная конъюнктура обеспечивает прибыльность полной переработки молока. "Укрпродукт" рассчитывает, что ситуация еще улучшится после запуска нового оборудования на Староконстаниновском заводе, которое предоставит возможность для продаж сухого молока в секторе B2B.

Как сообщалось, "Укрпродукт" завершил 2016 год с чистым убытком GBP1,48 млн, что в 2,6 раза лучше показателя 2015 года. Его выручка в 2016 году увеличилась на 0,2% – до GBP20,19 млн, тогда как валовая прибыль сократилась на 8,4% – до GBP2,12 млн, операционная – в 6,9 раза, до GBP0,2 млн.

Компания в первом полугодии 2017 года вышла на прибыльную работу. Ее чистая прибыль составила GBP0,004 млн против чистого убытка в GBP1,098 млн за подобный период 2016 года. Выручка возросла на 82% – до GBP14,91 млн, в гривневом выражении – на 67,8%.