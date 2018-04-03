«Подготовительная работа» в трехстороннего саммита должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко

Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти в мае в городе Ахен на западе Германии без участия в нем представителей России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Киеве, информирует svodka.net.

Как отмечает издание, действительно речь идет о встрече в «нормандском формате» за исключением России.

Вероятно, встреча пройдет «на полях» традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого — основателя Франкской империи.

По словам источника, близкого к администрации президента Украины, «подготовительная работа» в трехстороннего саммита должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Кремлю ничего не известно о предложении провести саммит по миротворцам в Украине в формате «нормандской четверки»​, но без приглашения Владимира Путина. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», — сказал Ушаков.

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