Посетившие Эстонию заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев, его команда и принимающая их сторона оказались в неловкой ситуации в Министерстве внутренних дел Эстонии, поскольку в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя запрещенного в Казахстане фильма "Борат", которого сыграл британский шут Саша Барон Коэн.

Один из участником прошедшей на прошлой недели встречи, пожелавший остаться анонимным, сказал ERR, что возникла неудобная ситуация, но докладчик быстро отреагировал и извинился.

Также министр внутренних дел Андрес Анвельт лично извинился перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом.

"Это был действительно глупый пример, но, к счастью, все было решено на месте", - прокомментировал он произошедшее.

Министерство внутренних дел признало факт недоразумения. "Это произошло, когда в подготовленной МВД для Казахстана презентации были использованы неподходящие изображения. Гостям были принесены извинения, и автор презентации понял свою ошибку", - сказала руководитель по коммуникациям МВД Кристийна Херодес ERR.

Образ тележурналиста Бората из одноименного фильма является в Казахстане табу. Фильм запрещен, поскольку, по словам властей, он создает о Казахстане чувство отсталой и консервативной страны.

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