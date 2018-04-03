Балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot

Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Вейонис посетят Белый дом 3 апреля, сообщает Euractiv .

Высокопоставленный литовский чиновник сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищенным" , - заявила Грибаускайте перед началом визита.

"Важно, что (американские войска. - Ред.) Находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии" , - добавила она.