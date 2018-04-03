Силы США в Японии заявили во вторник, что пять самолетов CV-22 Osprey ВВС США прибудут на авиабазу Йокота в Токио на этой неделе, их запланированное развертывание перенесено с объявленного ранее 2020 финансового года, передает со ссылкой на Kyodo.

Конвертопланы CV-22 Osprey будут проводить учения по всему региону в течение следующих нескольких месяцев. Когда они вернутся с учений, то будут продолжать работать из Йокоты, и в общей сложности 10 конвертопланов Osprey будут перекинуты на авиабазу поэтапно в течение следующих нескольких лет, сообщили силы США.

По данным министерства обороны Японии, пять самолетов Osprey прибудут в Йокогаму на корабле позже во вторник.

Японское правительство сообщило, что около 100 человек прибудут вместе с пятью самолетами до их официального развертывания в Йокоте этим летом, и в итоге на базе будет развернуто 450 членов экипажа для 10 конвертопланов Osprey.

Добавим, конвертоплан - аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолёта и вертолёта.

Напомним, США перекинут в страны Европы военную технику на 1,3 млрд долларов в 2019 году.

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