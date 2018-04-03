Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Аргентине.

«Этот памятник, который стал первым такого рода в Аргентине, стал символом единения двух сообществ страны, эмигрировавших сюда еще 120 лет назад и продолжающих жить душа в душу на южноамериканской земле — украинской и польской: каждая из них могла украсить по половине писанки, а сам памятник был расположен на перекрестке улиц «Украина» и «Польша», — говорится в сообщении.

Автором украинской половины стал Мирослав Ясинский.





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