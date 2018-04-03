Российский «Газпром» вопреки опубликованным сообщениям о сумме решений по двум арбитражам с украинским «Нафтогазом» в размере $ 2,56 млрд создал в отчетности запас на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

Об этом сообщает со ссылкой на отчетность компании, передает Левый Берег.

Как свидетельствует отчетность компании, в балансе ПАО по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

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Отмечается, что зачесть одну сумму (подтвержденный долг за газ — $2,018 млрд) в счет штрафа по транзитному контракту не представилось возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях — в составе выручки и дебиторской задолженности.

«Таким образом, решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность «Газпрома» за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 млрд рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году — 880 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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