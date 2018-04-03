На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с понедельником 2 апреля и составил 26,14 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 вторника, 3 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,06 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,14, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 10,96% выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 3 апреля установлен на уровне 26,16 гривны за доллар.

Напомним, в понедельник гривна на межбанке выросла на 8 копеек по сравнению с пятницей. Курс покупки составлял 26,15 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,18.

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