|Курс доллара на черном рынке идет вниз
|03.04.2018 09:45
|
На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с понедельником 2 апреля и составил 26,14 гривны за доллар (средняя продажа).
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По состоянию на 8:30 вторника, 3 апреля, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,06 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,14, информирует svodka.net.
Важно добавить, что объем предложений покупателей на 10,96% выше
объема предложений продавцов.
Напомним, в понедельник гривна на межбанке выросла на 8 копеек по сравнению с пятницей. Курс покупки составлял 26,15 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,18.
Читайте: Курс доллара на черном рынке продолжает падать