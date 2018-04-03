Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру, чтобы отобрать образцы голоса. ГПУ уже вызывала Холодницкого на допрос 30 марта, но он не явился Фото: nabu.gov.ua "Хочу выяснить, с какой целью меня вызывают. Поскольку формально написано "для отобрания образцов голоса", но моего голоса довольно и в публичном поле", – заявил Холодницкий. Он добавил, что у него есть "вопросы к ГПУ по поводу объективности этого расследования". И отметил, что на данный момент он продолжает исполнять свои обязанности руководителя САП. При этом заявил о готовности уйти с должности. До этого ГПУ информировала, что уже вызывала Холодницкого на допрос 30 марта, но он не явился. Спикер прокуратуры Андрей Лысенко уточнял, что в рамках следственных действий у главы САП должны были отобрать образец его голоса для проведения экспертизы. 21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке Национального антикоррупционного бюро кабинета Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Холодницкий заверил, что "не держится за должность".2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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