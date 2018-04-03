Известный голливудский актер, прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые сделали ему операцию на сердце. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Это правда: я вернулся! Когда засыпал, думал, что проснусь с маленьким порезом, а проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся и за это нужно быть благодарным. Спасибо докторам и медсестрам. И меня переполняет благодарность за все добрые пожелания (которые получил актер, - ред.)", - отметил Шварценеггер.

Как сообщал svodka.net.uа, американский политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер, который перенес сложную операцию на открытом сердце, начал шутить во время пробуждения от наркоза.

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