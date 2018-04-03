Также в ДержНС отметили, что в Полтавской области, где вчера произошло подтопление трасс и домовладений, ситуация нормализовалась

К ликвидации последствий стихии привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Также Светлана Рыбалко, руководитель пресс-службы управления ДержНС в Полтавской области, где вчера произошло подтопление трасс и домохозяйств, отметила, что по области сейчас уже откачан 40 тыс. Куб. м воды:

"За выходные выезжали 72 раза наши подразделения и откачали воду почти из 200 частных домохозяйств, прудах, а также дорог. За последние сутки интенсивно откачивалась вода в Полтаве, Полтавском районе, а также в еще 11 районах области. Всего откачано почти 40 тыс. Куб . м воды, работала 41 единица техники и 43 человека личного состава " , - сообщила Рыбалко.

В ДержНС сообщили, что воду будут откачивать и сегодня, но интенсивность таяния прошла, ситуация нормализовалась.