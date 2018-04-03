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Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
03.04.2018 09:49


Президент России Владимир Путин и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий.

"Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - обратилась Памфилова к Путину в начале беседы.

На опубликованы фотографии передачи президенту главой ЦИК соответствующего документа.

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