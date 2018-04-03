|Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
|03.04.2018 09:49
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий.
"Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - обратилась Памфилова к Путину в начале беседы.
На опубликованы фотографии передачи президенту главой ЦИК соответствующего документа.Источник - .
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