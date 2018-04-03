

Президент России Владимир Путин и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий. "Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - обратилась Памфилова к Путину в начале беседы. На опубликованы фотографии передачи президенту главой ЦИК соответствующего документа. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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