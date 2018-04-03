Британское издание «The Times» рассказало, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по дестабилизации еще и Запорожской области Украины.

Газета ознакомилась с правительственным докладом, который опирается на письма по электронной почте советника Путина Владислава Суркова, сломанной хакерами, передает «Голос Америки».

Автор статьи «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине» Том Парфитт из Москвы пишет, что план «Троя» в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов — прежний депутат от Курской области и «представитель ДНР» в России.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов — «освобождение от нацистско-фашистских оккупантов». Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times.

Доклад основан на утечках информации из писем электронной почты влиятельного советника Владимира Путина — Владислава Суркова, которого некоторые называют «путинским Распутиным». Согласно плану операции «Троя», Муратов предлагал вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова.

Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион с орбиты центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предполагалось завязыванием контакта с местной полицией и СБУ.

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План четко изложил куда должны идти средства бюджета операции — от $ 40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10000 в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $ 49 000 на покупку транспортных средств. Том Парфитт отмечает, что план Муратова не воплотил в жизнь, и трудно сказать, Москва рассматривала его как серьезное предложение.

Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года. Два предыдущих куски уличили в 2016 году. Боб Сили тщательно изучал их. Кремль назвал полученную информацию сфабрикованным, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими.

Автор статьи предполагает, что Кремль же стремился распространять автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было и в Донбассе параллельно с российским военным вторжением.

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