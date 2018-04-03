Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет просить об отстранении от должности на время проведения следствия. Об этом он сообщил перед тем, как пройти допрос в ГПУ, передает корреспондент .

"Насколько я знаю, будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения процессуального производства. Не боюсь и наоборот буду сам заботиться об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу или комиссии или своих подчиненных прокуроров", - заявил Холодницкий.

Сейчас Холодницкий еще выполняет свои обязанности.

"Сейчас я продолжаю выполнять обязанности, ставлю подписи, назначаю прокуроров. О жалобах на КДКП знаю из СМИ. Никаких сообщений об открытии производства для ознакомления. В чем суть - не знаю, все понаслышке", - отметил руководитель САП.

Как сообщал , руководитель НАБУ Артем Сытник перечислил ряд дел, в которые прямо или косвенно вмешивался глава САП Холодницкий.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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