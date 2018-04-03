Назар Холодницкий намерен просить Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров об отстранении от должности главы САП на время расследования. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины в эфире "112 Украина".

"Сейчас я продолжаю выполнять обязанности, ставлю подписи, назначаю прокуроров.

Насколько я знаю, будет стоять вопрос об отстранении на время проведения дисциплинарного производства от должности. Не боюсь и наоборот буду сам просить об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", - отметил Холодницкий.

Также Холодницкий сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования.

"Насколько мне известно, производство открыто по статье "разглашение данных досудебного расследования", а это является легким преступлением", - отметил глава САП и добавил, что отрицает обвинения в свой адрес.

Председатель САП также отметил, что, по его мнению, обвинения основываются на "деле Супрун":

"Это так называемое дело о попытке дачи взятки Супрун. Вообще, насколько я понимаю, там 4 или 5 дисциплинарных фактов, 3 из них основываются на деле Супрун.

Системные дела основываются действительно на одном деле. Я жду решения КДКП об открытии производства. Будет такое решение – будем участвовать, обсуждать все факты", - добавил он.

На вопрос о том, как в кабинете нашли жучок для прослушивания, Холодницкий ответил:

"Нашли, потому что была странное поведение того, кто занимался аквариумом", - добавил руководитель САП.

Как сообщалось, САП обнаружила прослушку в кабинете руководителя, Назара Холодницкого. Отмечалось, что прослушкой занимались НАБУ и ГПУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира