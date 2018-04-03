Из числа этих завербованных будут формироваться отдельные небольшие группы, задачами которых будет осуществление вооруженных провокаций

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Тымчук.

По информации группы ИС, атаман так называемого «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) — А. Бородай во время закрытой части заседания СДД, которое прошло в конце марта текущего года в г. Калуга (РФ), поставил региональным командирам в России задание сформировать до июня 2018 года и в дальнейшем постоянно поддерживать в боеготовом состоянии группы членов организации, которые в случаи необходимости могут безотлагательно выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях, информирует svodka.net.

Также А. Бородай указал на необходимость продолжить работу по привлечению в ряды СДД новых членов.

В тоже время А. Бородай предупредил участников закрытого заседания, что такая деятельность должна проводится в условиях полной конспирации в связи с соответствующим предупреждением со стороны АП РФ о недопустимости любой утечки данной информации.

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Кроме того, по информации ИС, российской стороной усилена работа по вербовке бывших военнослужащих воздушно-десантных войск и спецназа ВС РФ, в том числе и в качестве инструкторов, для отправки на Донбасс и участия в боевых действиях против ВС Украины, а также выполнения разведывательно-диверсионных задач.

К набору будут привлекаться не только «традиционные» структуры, активно помогавшие в вербовке наемников из РФ для Донбасса с 2014 года (как, например, «Союз десантников России»), но и личности, которые имеют авторитет и широкие связи между бывших десантников и спецназовцев. Последние будут получать денежное вознаграждение в зависимости от количества и качества завербованного «материала».

Согласно планов, из числа этих завербованных будут формироваться отдельные небольшие группы, задачами которых будет осуществление вооруженных провокаций, как то: обстрел населенных пунктов вдоль линии разграничения на территории ОРДЛО с максимальным количеством жертв между гражданского населения, а также осуществление терактов и диверсий.

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При этом российской стороной планируется, что все эти действия будут активно освещаться и подаваться умышленно сформированными группами из числа представителей российских и местных (из «ЛНР» и «ДНР») СМИ, как «действия ВС Украины», также будут проводится мероприятия по обеспечению фиксации таких «украинских действий» представителями ОБСЕ.

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