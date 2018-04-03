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В Киеве проходит марш националистов
03.04.2018 09:54
Националистические партии требуют от властей принятия антиолигархических законов, заявил руководитель "ВО Свобода" Олег Тягнибок. По данным "Интерфакс-Украина", на марш собрались около 2,5 тыс. активистов Фото: Національний корпус / Facebook По данным "Интерфакс-Украина", на марш собрались около 2,5 тыс. активистов партий "ВО "Свобода", "Национальный корпус" и политсилы "Правый сектор". Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.Как заявил руководитель "Свободы" Олег Тягнибок,  выступление которого транслировал телеканал "112 Украина", националисты требуют принятия "крайне важного антиолигарихического пакета изменений"."В противном случае эта власть должна пойти вон", – добавил Тягнибок.
https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/videos/1594460150670177/

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