Националистические партии требуют от властей принятия
антиолигархических законов, заявил руководитель "ВО Свобода" Олег
Тягнибок. По данным "Интерфакс-Украина", на марш собрались
около 2,5 тыс. активистов Фото: Національний корпус / Facebook По
данным "Интерфакс-Украина", на марш собрались около 2,5 тыс.
активистов партий "ВО "Свобода", "Национальный корпус" и политсилы
"Правый сектор". Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета
министров, Верховной Рады и Администрации президента.Как заявил
руководитель "Свободы" Олег Тягнибок, выступление которого
транслировал телеканал "112 Украина", националисты требуют принятия
"крайне важного антиолигарихического пакета изменений"."В противном
случае эта власть должна пойти вон", – добавил Тягнибок.
https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/videos/1594460150670177/
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