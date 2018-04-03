Украина должна будет заплатить только за их транспортировки

Сейчас завершается проработка контракта на получение катеров, сообщают Военно-морские силы Украины в Facebook .

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства" , - заявил командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он также сообщил о "некоторые сложности" в законодательной процедуре передачи катеров.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, следовательно на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США" , - отметил он.

Сообщается, что Минобороны уже сообщило США о готовности получить катера.

"Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ" , - отмечается в заявлении.

Процесс передачи катеров начнется после подписания вышеупомянутого контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Island.