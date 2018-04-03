|Операция "Троя": Россия планировала переворот в Запорожской области
|03.04.2018 09:58
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В Великобритании опубликовали тайный российский документ под названием "Троя". Согласно содержанию которого в 2014 году население Запорожской области должны были подготовить к пророссийскому мятежу в регионе. Об этом сообщает со ссылкой The Times.
План "Троя" в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов. Согласно плану предлагалось потратить 181 000 долларов для распространения пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Владислава Суркова, советника президента РФ.
Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в
Запорожье, который имел целью вывести регион из-под руководства
центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы
существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на
упомянутой территории. Предполагалось навязывания контакта с
местной полицией и СБУ.
Как сообщал в прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины . За государственную измену в прошлом году был осужден 13 человек.