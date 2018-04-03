В Великобритании опубликовали тайный российский документ под названием "Троя". Согласно содержанию которого в 2014 году население Запорожской области должны были подготовить к пророссийскому мятежу в регионе. Об этом сообщает со ссылкой The Times.

План "Троя" в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов. Согласно плану предлагалось потратить 181 000 долларов для распространения пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Владислава Суркова, советника президента РФ.

Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вывести регион из-под руководства центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на упомянутой территории. Предполагалось навязывания контакта с местной полицией и СБУ.



План четко изложил куда должны идти средства бюджета операции - от 40 000 долларов на организацию пророссийских протестов в Запорожье, 10 000 долларов в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и в 49 000 долларов на покупку транспортных средств.



Документ был частью третьего транша электронной почты, обнаруженной сетью украинских хакеров в ноябре прошлого года. Два предыдущих транша были опубликованы в 2016 году.

Как сообщал в прошлом году сотрудники СБУ предупредили 17 терактов и восемь диверсий на территории Украины . За государственную измену в прошлом году был осужден 13 человек.

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