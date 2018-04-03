Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана.Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.

На юго-востоке Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попала в ДТП.

Как сообщает BBC, случай произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезалась в отбойник, информирует svodka.net.

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После ДТП животные вышли из грузовика и прогуливались по дороге. На слонах можно было заметить следы крови. У слонов травмированные конечности.

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В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги. Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.

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