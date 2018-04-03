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Цигикал о проекте "Стена": В Харьковской области она почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей
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03.04.2018 10:02
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Госпогранслужба Украины своими силами оперативно обустраивает
границу с Россией, рассказал глава ведомства Петр Цигикал.
Цигикал: Мы не строим что-то грандиозное, нет Фото: Державна
прикордонна служба України / Facebook "На сегодня степень
реализации этого проекта соответствует полученному финансированию.
Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской
области система почти закончена, но остается большая часть
Луганской, Сумской, Черниговской областей. К сожалению, политизация
этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы
понимаем, что это вопрос национальной безопасности, следовательно
закончить его надо при любых условиях", – отметил он.По словам
Цигикала, Госпогранслужба своими силами оперативно обустраивает
границу с Россией."Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем
рвы, ставим заградзаборы из егозы (колючей проволоки. – )
и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках
более масштабного проекта интеллектуальной границы", – подчеркнул
он.Глава Госпогранслужбы добавил, что ни в одной стране нет таких
сооружений, которые защитили бы ее при массированном вооруженном
вторжении."У кого-то лучше, у кого-то хуже система, но она не
панацея от широкомасштабного наступления. Поэтому все-таки основная
задача – это интеллектуальная охрана границы. Это отслеживание
обстановки, создание системы получения информации, движение людей,
транспортных средств, недопущение перемещения
разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных
мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и
человеческого потенциала", – заявил Цигикал.Проект "Стена"
представляет собой ограждение на границе с Российской Федерацией.
Строительство стартовало осенью 2014 года. Проект стоимостью 8
млрд грн планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость
"Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения
сооружений перенесли на 2020 год.Цигикал сообщил в январе 2018
года, что в рамках проекта "Стена" обустроили 140 км
границы с РФ в Харьковской области. Он отметил, что работа по
обустройству украино-российской границы будет продолжена весной,
когда позволят погодные условия.
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