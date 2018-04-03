Госпогранслужба Украины своими силами оперативно обустраивает границу с Россией, рассказал глава ведомства Петр Цигикал. Цигикал: Мы не строим что-то грандиозное, нет Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей. К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, следовательно закончить его надо при любых условиях", – отметил он.По словам Цигикала, Госпогранслужба своими силами оперативно обустраивает границу с Россией."Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем рвы, ставим заградзаборы из егозы (колючей проволоки. – ) и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках более масштабного проекта интеллектуальной границы", – подчеркнул он.Глава Госпогранслужбы добавил, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые защитили бы ее при массированном вооруженном вторжении."У кого-то лучше, у кого-то хуже система, но она не панацея от широкомасштабного наступления. Поэтому все-таки основная задача – это интеллектуальная охрана границы. Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала", – заявил Цигикал.Проект "Стена" представляет собой ограждение на границе с Российской Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года. Проект стоимостью 8 млрд грн планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020 год.Цигикал сообщил в январе 2018 года, что в рамках проекта "Стена" обустроили 140 км границы с РФ в Харьковской области. Он отметил, что работа по обустройству украино-российской границы будет продолжена весной, когда позволят погодные условия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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