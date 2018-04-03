|В Греции полиция задержала подозреваемого в покушении на двух дипломатов из Ирана
|03.04.2018 10:03
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На допросе мужчина признался в содеянномСотрудники правоохранительных органов Греции арестовали мужчину, который подозревается в попытке убийства двух сотрудников посольства Ирана в Афинах.
Фото: google.com
В греческой полиции заявили о задержании 47-летнего гражданина Ирана. Он, по версии полицейских, 28 марта совершил набег с ножом на двух сотрудников иранской дипмиссии в Афинах. Оба дипломата были ранены. Через несколько дней правоохранители смогли идентифицировать преступника и поймать его, передает "Интерфакс-Украина".
На допросе мужчина признался в содеянном. Также он рассказал, что причастен к двум случаев поджога у входа в посольство Ирана, которые он сделал в прошлом.
По факту нападения на иранских дипломатов было возбуждено дело, которое передали прокурору районного суда в Афинах.
Напомним, что в Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.