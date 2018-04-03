|Саммит стран «Нормандской четверки» могут провести без России, — СМИ
|03.04.2018 10:04
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Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Киеве, передает агентство УНИАН.
Как отмечает издание, действительно речь идет о встрече в «нормандском формате» за исключением России.
По словам источника, близкого к администрации президента Украины, «подготовительная работа» к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Однако источник в МИД России заявил, что Москва ничего против подобных встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.