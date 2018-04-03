Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией провести экстренное заседание по электронному декларированию общественных деятелей. Об этом он заявил на пленарном заседании, передает

Спикер парламента напомнил, что сегодня первыми вопросами для рассмотрения в сессионном зале должны были быть законопроекты об отмене электронного декларирования для общественных деятелей и для иностранцев, участвующих в наблюдательных советах.

А.Парубий призвал руководителей всех фракций максимально мобилизовать народных депутатов, а также обратился к председателю комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией даже во время пленарного заседания провести заседание комитета.

"Если есть необходимость, его можно провести прямо здесь, в зале. И дать любой вывод по тем законопроектам, которые были зарегистрированы, нами обсуждены и согласованы, и под которыми есть подписи большинства руководителей фракций", - отметил он.

Напомним, в Раде считают, что отменить э-декларирование для активистов можно еще сегодня, несмотря на то, что профильному комитету не удалось собраться утром на заседание по рассмотрению этого вопроса для предоставления своих выводов.

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