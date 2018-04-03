



Вже цієї неділі українці святкуватимуть Великодень, тож журналісти вирішили поцікавитися, як відмічатимуть свято та як готуватимуться до нього селебрітіс, наприклад Тіна Кароль та Настя Каменських?



Так, Каменських розповіла, що не планує стояти біля плити, а їде на відпочинок: "Я поїду на море", - розповідає зірка. А от Гайтана на море не їде, але й паски пекти не збирається - лише коли народить п'ятьох дітей - мріє про велику родину. Нагадаємо, що поки співачка виховує одну донечку Сапфір-Ніколь, яка народилася минулого літа і днями відсвяткувала 9 місяців.



А от Тіна Кароль, яка хоч і каже, що готувати не вміє, а "богиня" лише на сцені, все ж спробує спекти паску і навіть планує битися крашанками, підтримуючи традицію.



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