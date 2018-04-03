Искусственный интеллект через 10-15 лет сможет заменить человека. Такое мнение выразил глава направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, сообщают РИА Новости . "Мы говорим прежде только о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни", - отметил специалист.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас уже существует довольно много систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека. Например, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса. Как сообщал svodka.net.uа, искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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