|Ученый рассказал, когда искусственный интеллект сможет заменить человека
|03.04.2018 10:08
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Искусственный интеллект через 10-15 лет сможет заменить человека. Такое мнение выразил глава направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, сообщают РИА Новости.
"Мы говорим прежде только о замене на
техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку
информации с использованием своих естественных способностей,
сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на
протяжении человеческой жизни", - отметил специалист.
Как сообщал svodka.net.uа, искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста.
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