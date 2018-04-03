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Ученый рассказал, когда искусственный интеллект сможет заменить человека
03.04.2018 10:08

Искусственный интеллект через 10-15 лет сможет заменить человека. Такое мнение выразил глава направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, сообщают РИА Новости.

"Мы говорим прежде только о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни", - отметил специалист.
Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас уже существует довольно много систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека. Например, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса.

Как сообщал svodka.net.uа, искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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