Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну. Государственные испытания Дрели должны завершиться в 2018 году.

Анонсирование в России новой авиабомбы «Дрель» свидетельствует об «агрессивности Кремля» и не случайно совпадает по времени со скандалом вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет издание Daily Express, информирует svodka.net.

По мнению журналистов, появление в российской армии нового боеприпаса увеличивает вероятность начала третьей мировой войны. В издании подчеркивают, что информация о «Дрели» появилась практически сразу после отравления Скрипалей.

Западный мир, как отмечает издание, сейчас находится в трудном положении. Ведь, по мнению журналистов, Россия несет ответственность за вмешательство в американские выборы 2016 года, кибератаки и войну в Сирии. Однако издание успокаивает читателей тем, что американский президент Дональд Трамп пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить Белый дом.

О новейшей авиабомбе «Дрель» стало известно 31 марта. Планируется, что бомбу будет нести истребитель пятого поколения Су-57, хотя применена она может быть с самолетов многих типов. Бомба позволяет наносить удары по объектам, находящимся в зоне работы ПВО противника. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну. Государственные испытания Дрели должны завершиться в 2018 году.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. В отравлении власти Великобритании обвинили Россию. Москва отрицает все обвинения.

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