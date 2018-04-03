Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что по его информации, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. Сегодня Холодницкий прибыл на допрос в Генпрокуратуру Фото: European Business Association / Facebook Холодницкий отметил, что о жалобах Генпрокурора и руководителя НАБУ в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров он узнал со СМИ. И не получал никаких сообщений для ознакомления об открытии производства против него."Насколько я знаю, будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения процессуального производства. Не боюсь и наоборот буду сам заботиться об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу или комиссии или своих подчиненных прокуроров", – заявил он. По информации Холодницкого, ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. 30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ. Сегодня он пришел на допрос. Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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