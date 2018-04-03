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В Ереване в кафе произошел взрыв: восемь человек пострадали
03.04.2018 10:11
В Ереване в кафе произошел взрыв: восемь человек пострадали
По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона
В Ереване (Армения) в результате взрыва в кафе Burger King пострадали по меньшей мере 8 человек.
В Ереване в кафе произошел взрыв: восемь человек пострадали Фото: google.com

Большая часть из пострадавших - дети и подростки, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении. 

Среди пострадавших есть иностранцы, в том числе двое 15-летних граждан России. Всех пострадавших доставили в медицинский центр. 

По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.

Напомним, что в  Казахстане во время подрыва льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило окна в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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