В Ереване в кафе произошел взрыв: восемь человек пострадали По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона В Ереване (Армения) в результате взрыва в кафе Burger King пострадали по меньшей мере 8 человек. Фото: google.com Большая часть из пострадавших - дети и подростки, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении. Среди пострадавших есть иностранцы, в том числе двое 15-летних граждан России. Всех пострадавших доставили в медицинский центр. По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона. Напомним, что в Казахстане во время подрыва льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило окна в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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