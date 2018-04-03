|В Ереване в кафе произошел взрыв: восемь человек пострадали
|03.04.2018 10:11
|
По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллонаВ Ереване (Армения) в результате взрыва в кафе Burger King пострадали по меньшей мере 8 человек.
Фото: google.com
Большая часть из пострадавших - дети и подростки, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.
Среди пострадавших есть иностранцы, в том числе двое 15-летних граждан России. Всех пострадавших доставили в медицинский центр.
По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.
Напомним, что в Казахстане во время подрыва льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило окна в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома.
Поделитесь статьей с друзьями