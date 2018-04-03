|В Чернигове десяткам семей пришлось покинуть дома из-за подтопления домов
|03.04.2018 10:16
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В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств, которые находятся вдоль реки Стрижень из-за обильного таяния снега и подъема уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
Сообщается, что из-за подтопления многие семьи были вынуждены покинуть свои дома. В связи с этим правоохранители круглосуточно дежурят в этом районе с целью предотвращения фактов мародерства и помощи местным жителям.
К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.
Как сообщал svodka.net ранее, дорогу междугородного маршрута Сумы-Киев возле Лохвицы затопила вышедшая из берегов река.
В комментариях под постом люди советуют маршруты из Сум до Киева или наборот. По словам комментаторов, лучше только ехать через Прилуки.
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