Курс Bitcoin 3 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником добавил около 4%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 3 апреля, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7398.98 BTС/USD (+4.05%)

Американская биржа Bitfinex 7393.40 BTС/USD (+3.87%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (7105.00 BTС/USD) вырос на 4.05%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 16261845 доллара на 2289 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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