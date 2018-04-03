По словам главы компании Perpetual Guardian Эндрю Барнса,
дополнительный выходной сделал сотрудников энергичнее и в целом
позитивнее, поскольку у них появилось время делать то, что они
раньше не успевали. Сотрудникам компании предоставили три выходных
дня Фото: pixabay.com В компании отметили, что сотрудникам
сохранили зарплату, которую им платили за пять рабочих
дней.Эксперимент начался в марте и продлится до средины апреля.
Затем собранные данные проанализируют, чтобы понять, как сокращение
рабочей недели влияет на продуктивность сотрудников.Если новый
график будет эффективен, компания введет его уже в июле.По словам
главы компании британца Эндрю Барнса, дополнительный выходной
сделал сотрудников энергичнее и в целом позитивнее, поскольку у них
появилось время делать то, что они раньше не успевали.
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