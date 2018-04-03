|В Ровно во время обыска автомобиля полиция обнаружила около 55 кг янтаря-сырца
|03.04.2018 10:19
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Автомобиль "Mercedes Vito" с "солнечным" камнями принадлежит 30-летнему жителю областного центраВчера вечером во время обыска автомобиля "Mercedes Vito", принадлежащий 30-летнему жителю областного центра, правоохранители обнаружили и изъяли около 55 кг янтаря-сырца.
Фото: unian.net
"Во время поверхностной проверки полицейские заметили пакет, в котором находилось камни, внешне похожее на янтарь. Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали" , - сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Затем на основании постановления суда следователи обыскали автомобиль и обнаружили в нем мешок и пакеты с "солнечным" камнями общим весом 54,6 кг.
"По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сведения внесены в Единый список досудебных расследований по статье 198 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершенному преступлению.
Напомним, в Ровенской области с начала работы оперативного штаба зарегистрировано 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца.