Автомобиль "Mercedes Vito" с "солнечным" камнями принадлежит 30-летнему жителю областного центра

"Во время поверхностной проверки полицейские заметили пакет, в котором находилось камни, внешне похожее на янтарь. Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали" , - сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Затем на основании постановления суда следователи обыскали автомобиль и обнаружили в нем мешок и пакеты с "солнечным" камнями общим весом 54,6 кг.

"По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сведения внесены в Единый список досудебных расследований по статье 198 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершенному преступлению.