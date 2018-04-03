Турецкое агентство по атомной энергии вчера выдало российской госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую". Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

"Получение лицензии Россией - это важный шаг в проекте, который мы начали почти три года назад. Сейчас мы находимся уже на завершающей стадии", - сообщили в пресс-службе Турецкого агентства по атомной электроэнергии.

Заметим, что лицензия была выдана за день до визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, где он вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии закладки фундамента АЭС.

Проект атомной электростанции "Аккую" является частью программы Эрдогана "Видение 2023" .Станция должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов.



Россия и Турция заключили соглашение о строительстве АЭС в 2010 году. Однако из-за инцидента в ноябре 2015 года, когда турецкие истребители сбили российский военный самолет проект был заморожен. Еще в прошлом месяце "Росатом" хотел продать 49% собственных акций в данном проекте, но сегодня отложил этот шаг до 2019 года.

Как сообщал в румынском городе Чернаводэ произошло автоматическое отключение второго реактора от национальной энергетической системы.

Напомним, на новый безопасный конфайнмент (НБК) на ЧАЭС установили герметичную мембрану, которая позволит обеспечить радиационную безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет.

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