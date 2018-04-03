В России возбудили очередное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова — за «воспрепятствование» проведению выборов президента РФ.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, дело возбуждено по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. «в» ч.2 ст.141 УК РФ).

По данным следствия, Аваков, «действуя с группой лиц по предварительному сговору», давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента.

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В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

При этом заявляется, что в соответствии со ст. 12 УК РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

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