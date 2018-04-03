Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новое избирательное законодательство и пр.

Представители правых партий Всеукраинское объединение «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» организовали шествие «против олигархов» в центре Киева, информирует svodka.net.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Около 2 тыс. участников акции собрались возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского.

Перед началом акции руководитель «Свободы» Олег Тягнибок объявил требования националистов

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«Мы требуем два направления антиолигархических законов: экономический и политический. Экономический — это законы по деофшоризации, отмене частных монополий, введению налога на роскошь, введению прогрессивной шкалы налогообложения, о прекращении приватизации стратегических предприятий и невозможность продажи земли сельскохозяйственного назначения, а также целый ряд законопроектов, которые должны вернуть в государственную собственность энергогенерирующие и энергораспределяющие компании, которые сегодня принадлежат олигархам», — заявил он собравшимся.

Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новое избирательное законодательство и пр.

Марш шествия предусматривает остановки возле Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.

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